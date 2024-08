Community Yard Sale 2024

Friday – Sunday, August 23 – 25

If your sale isn’t listed here, just add your sign to your yard!

202 E. Arbor * 205 E Main * M-40 Speedway * 93773 Siebert Ave * 505 E Main * 404 Woodland

176 W Read * 320 Dibble * 105 E Monore * 13875 Gooding * 11829 M -216 * 195 E Monroe

14873 Dutch Settlement * 29961 94th Ave