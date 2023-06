Marcellus Middle School Q4 Honor Roll

Highest Honors: Abram Coffey, Blake McWilliams, Makayla McWilliams, Brentton Sears, Allyson Wright, Josephine Adams, Elin Essex, Alexis Reyna, Gage Rumsey, Brennan Cropsey

High Honors: Zoey Fink, Cale Hackenberg, Payton Krueger, Matthew Lehew, Emma Melendez, Sean O’Donnell, Drew Robson, Emma Caudill, Sydney Crabtree, Carter Mikel, Rory Rogers, Hannah Sharp, Davis Ailes, Gabriel Fochs, Akoyi Goodlow, Lukas Hurley, Ava Lamoreaux

Honors: Elijah Adams, Coltyn Breseman, Savannah Colley, Fred Easton, Martelle Enright, Alexus Johnson, Leilani Rice, William Tooley, Dillon Carlson, Brendon Carpenter, Lucille Hughes, Lynzee Hurley, Kerrianne O’Donnell, Miley Stewart, Julian Martin

Honorable Mention: Anna Allen, Saydie Andrews, Phoebe Blankenmyer, Austin Carlson, Hunter Causey, Allie Johnson-Otis, Arieanna McClain, Morgan McClain, Brae Newcomb, Leighton Osborn, Olivia Pachovas, Serenity Singleton, Cole Spry, Zade Tyszka, Brock Woodhouse, Ryder Cornwell, Ashton Griner, Matthew Jansen, Kacie Karn, Sophia Maurer, Jayden Querfurth, Roman Skrypnyk, Dallis Stainbrook, Serhii Ursov, Annabell Bent, Cary Causey, Evan Easton, Mahogany Ferguson, Ayva Fricke, Miranda Huyck, Hannah Jackson

[Editor’s note: Way to go Marcellus Media Club members, Josie, Elin, Emma, Sydney, Hannah, Lucy, Kerrianne, and Morgan for making the Honor Roll!]

#wildcatpride